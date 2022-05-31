貝比魯斯聯盟少棒選拔 小球員夢想搭機赴美比賽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

協助偏鄉弱勢孩子們出國打球的台灣貝比魯斯棒球聯盟，31日在高雄立德棒球場舉行全國少棒選拔賽開幕典禮，花蓮富源國小9歲小球員黃品皓（右5）與出席來賓合影。中央社記者洪學廣攝 111年5月31日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄31日電）協助偏鄉弱勢孩子們出國打球的台灣貝比魯斯棒聯盟，今天在高雄舉行全國少棒選拔賽。花蓮富源國小9歲小球員黃品皓說，「夢想就是坐飛機去美國比賽看看世界。」

台灣貝比魯斯棒球聯盟(Taiwan Babe Ruth Baseball League)為國際最大少棒組織、美國貝比魯斯棒球聯盟(Babe Ruth Baseball League) 在台灣唯一官方認證聯盟組織。

與傳統國際賽不同，台灣貝比魯斯棒球聯盟帶領的代表隊，將安排在沿途過境不同城市，與各地區聯盟球隊透過以賽代訓方式，藉著實戰學習相關經驗與技術，並融入當地生活，拓展棒球以外的視野。

自5月30日到6月5日在高雄立德棒球場舉行卡爾瑞普肯全國少棒選拔賽，將選拔出U12 Cal Ripken 台灣代表隊前往美國密蘇里州布蘭森市參賽。盼能帶領偏鄉和資源弱勢學校的孩子們出國打球，拓展人生視野，「讓第二名的孩子也能打球。」

來自花蓮瑞穗的富源國小阿美族9歲小球員黃品皓謝謝在場叔叔、阿姨搭起這個橋樑，幫助所有比賽小朋友的夢想；至於自己的夢想「就是坐飛機去美國比賽看看世界」。

台灣貝比魯斯棒球聯盟理事長黃祿軒在開幕典禮前鼓勵所有孩子不要緊張，他說，請大家帶著「上體育課」心情上場，雖然一定會有輸跟贏，但大家來到高雄，除了有立德棒球場可以打球，義大遊樂世界更招待所有小朋友入園遊玩，希望孩子們不要在比賽過程留下任何遺憾。

今天開幕典禮邀請U12組的12支球隊外，同時也讓小球員們在布條上寫下自己的夢想，從打職棒、當國手，甚至想打大聯盟，展現高昂鬥志。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

今年8月的美國貝比魯斯少棒世界大賽World Series，將是台灣貝比魯斯棒球聯盟正式加盟後的首場國際賽事。為選出這支U12代表隊，來自全台偏鄉與社區的16支球隊小球員們，將在「13棒次」特殊賽制精神下，盡情享受棒球的美好。

另外，台灣貝比魯斯棒球聯盟為了送「台灣野孩子」前進美國世界少棒錦標賽，目前正專案募資中，盼能透過民眾單筆或定期定額方式，長期協助幫台灣孩子搭起舞台，目前出國經費籌措進度只完成約15%。（編輯：孫承武）1110531

協助偏鄉弱勢孩子們出國打球的台灣貝比魯斯棒球聯盟，31日在高雄立德棒球場舉行全國少棒選拔賽開幕典禮，小球員們開心在布條上寫下自己的夢想。中央社記者洪學廣攝 111年5月31日