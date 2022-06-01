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英超球星祖瑪虐貓 法院判罰180小時社區服務

2022/6/1 20:53
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（中央社倫敦1日綜合外電報導）英格蘭足球超級聯賽球隊西漢姆聯（West Ham United）的後衛祖瑪（Kurt Zouma）承認拳打腳踢寵物貓後，英國法院今天判罰他要進行180小時的社區服務。

倫敦東部的泰晤士治安法庭（Thames Magistrates Court）法官也禁止27歲的祖瑪5年內不能養貓。

今年2月一段影片在網路瘋傳，內容是祖瑪在他的廚房踢飛寵物貓，然後還向貓扔鞋子，這番舉動引起國際公憤。

影片中還可以看到祖瑪用手痛打寵物貓的頭部，更說：「我發誓我會殺了牠。」

這促使西漢姆聯對他處以25萬英鎊（約新台幣960萬元）的罰款。

祖瑪今天來到法庭，身邊都是身材魁梧的保鑣，並有一群守在現場的媒體，以及一名打扮成貓的民眾。當祖瑪走進法庭時，打扮成貓的民眾對他比出倒讚手勢。

祖瑪已經在上個月承認犯下「動物福利法」（Animal Welfare Act）兩項罪名，坦承對動物造成不必要的痛苦。

除了社區服務和禁止養貓，祖瑪還被告知要支付將近9000英鎊的法庭費用。（譯者：陳彥鈞）1110601

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