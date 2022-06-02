西里奇和路德先後告捷 生涯首闖法網男單4強

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（中央社巴黎1日綜合外電報導）克羅埃西亞猛將西里奇（Marin Cilic）和挪威好手路德（Casper Ruud）今天先後告捷，生涯首度闖進法國網球公開賽男單4強。

法新社報導，本屆大會第20種子西里奇今天打出33記「愛司」和88個致勝球，以5比7、6比3、6比4、3比6、7比6（10/2）力克大會第7種子的俄羅斯選手盧布列夫（Andrey Rublev）。

33歲的西里奇如今是繼喬科維奇（Novak Djokovic）、納達爾（Rafael Nadal）、費德瑞（Roger Federer）和莫瑞（Andy Murray）之後，第5位在4大滿貫賽事均闖進4強賽的現役選手。

今天另一場8強賽中，路德以6比1、4比6、7比6（7/2）、6比3擊敗丹麥小將魯內（Holger Rune），成為首位闖入大滿貫賽4強的挪威男子選手。

西里奇和路德將在3日的4強賽爭奪決賽門票。

而當天另一場4強賽，則是由法網13冠王西班牙「蠻牛」納達爾對戰德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1110602