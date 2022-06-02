宋嘉翔傳二壘阻殺達中職水準 評價選秀捕手最佳

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穀保家商青棒隊高三球員預計有6人將挑戰中職選秀，捕手宋嘉翔是球探重點追蹤球員，宋嘉翔傳二壘阻殺秒數達中職捕手平均水準2秒，也是具有長打能力的捕手，評價為目前檯面上捕手最佳。中央社記者謝靜雯攝 111年6月2日

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（中央社記者謝靜雯新北2日電）穀保家商今年預計有6名球員畢業將投入中職選秀，捕手宋嘉翔是球探重點追蹤球員，宋嘉翔傳二壘阻殺秒數達中職捕手平均水準2秒，也是具有長打能力的捕手，評價為目前檯面上捕手最佳。

穀保家商青棒隊今年高三球員預計有6人將挑戰選秀，包括投手馮皓、林華偉、邱緯綸、劉家翔，以及捕手宋嘉翔、內野手黃劼希，因為年齡限制，僅剩邱緯綸、宋嘉翔、黃劼希能夠打U18世界盃選拔賽、玉山盃青棒賽。

此次玉山盃青棒賽新北市隊以穀保家商為主體，加入鶯歌工商球員組成聯隊參賽，首戰今天在三重棒球場迎戰台東縣隊。

新北市隊、穀保家商青棒隊總教練周宗志表示，宋嘉翔投入選秀最大的優勢是守備，不管接球還是傳球，打擊方面本來就有力量，高三修正打擊動作後，擊球面也更穩定，是具有長打能力的捕手。

周宗志表示，在守備方面，宋嘉翔腦袋算是聰明，有些盃賽會讓捕手主導配球，宋嘉翔帶領捕手成長很多，傳二壘阻殺球隊內測過最快1秒8，平均約在1秒9、2秒間，跟穀保畢業校友、味全龍隊捕手林辰勳相比各有優勢，林辰勳優勢是擋球和打擊穩定度，宋嘉翔優勢在傳球和長打能力。

球探測得數據，宋嘉翔傳二壘阻殺平均2秒，富邦悍將隊捕手戴培峰傳二壘阻殺平均也是2秒，是中職捕手二壘阻殺平均水準，球探評價宋嘉翔有守位優勢，無論青棒或者成棒，攻守評價是目前檯面上有意選秀捕手中最佳，如果有符合球隊需求，挑戰首輪也有可能。（編輯：陳政偉）1110602