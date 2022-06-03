台鋼加盟掀中職選秀潮 杜福明直言要衡量能力

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職棒退役球員杜福明今年4月起加入屏中青棒隊教練團，3日帶隊出征111年玉山盃青棒賽，面對台鋼雄鷹成中職第6隊，他也有感而發，提醒想挑戰職棒要衡量自我能力，能打當然就去，不能打建議就找其他出路。中央社記者謝靜雯攝 111年6月3日

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（中央社記者謝靜雯新北3日電）曾任中職統一獅隊球探的杜福明，今年4月加入屏東高中青棒隊教練團，今天帶領屏東縣隊打玉山盃青棒賽。台鋼成中職第6隊，杜福明有感而發，要挑戰職棒還是要衡量自己的能力。

職棒退役球員杜福明2016年回到統一獅隊當教練，之後轉任球探，去年球季結束後離隊，他透露有看到屏東高中棒球隊招考教練的資訊，今年4月開始加入屏中青棒隊教練團。

談起職業隊與業餘隊的不同，杜福明笑說，「帶學生球隊有點頭大」，杜福明解釋，現在資訊很多，球員們透過各種管道獲得訊息，有時候對於教練給的訓練指示會有比較多不同的想法，加上心智上還不是很成熟，基層棒球教練很辛苦。

杜福明有職棒資歷，也參與過幾次獅隊選秀作業，今年中職選秀會確定多1張桌子，台鋼雄鷹成為中職第6隊，讓許多業餘球員躍躍欲試。

但杜福明鼓勵高中球員先去讀大學，職棒競爭激烈，若心智不成熟，技術上與職業有差距的話，可能進到職業2、3年就被淘汰。

杜福明表示，對於從小打棒球的球員來說，職棒當然是目標，多1支球隊多了更多機會，但還是要衡量自己的能力，能打當然就去挑戰，不能打建議就找其他的出路。（編輯：吳協昌）1110603