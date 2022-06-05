林丞軒熬3年一軍初登板 王建民傳訊鼓勵

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（中央社記者謝靜雯新北5日電）中職中信兄弟隊投手林丞軒熬了3年終於在一軍出賽，踏上應該熟悉卻陌生的主場，3日後援投1局無失分，賽後二軍投手教練王建民也有傳訊息鼓勵，要他好好享受。

中華職棒中信兄弟隊投手林丞軒2018年第7輪被球團選進，2019年經歷腰傷，前幾年二軍表現也不算出色，直到今年終於等到一軍初登場的機會，3日在主場洲際棒球場後援登板，對樂天桃猿隊投1局飆出2次三振、無失分。

林丞軒透露，3日比賽8局在牛棚練投時，有回顧這些年來的路程，之前二軍交流賽也有在洲際棒球場出賽過，「大家都說這是主場，但當下感覺卻很陌生」，林丞軒回憶，初登板很興奮也很開心，直到抓到第2個出局數後心情才比較平復。

林丞軒二軍磨練等機會，也會向二軍投手教練王建民請教。林丞軒表示，完成初登板後，有收到王建民的訊息，「他跟我說每場比賽都有看，很期待我上去丟，看到我上場投球覺得很感動，要我好好享受一切、繼續加油。」

一路走來有身體上的傷勢、有狀況不好的低潮，也有姿勢上的調整，林丞軒坦言過程很煎熬，初登板的球會收起來，「這是對自己的肯定，辛苦得來這顆紀念球」，接下來無論球團、教練團給什麼任務，就會努力完成，每場比賽都盡全力。（編輯：張雅淨）1110605