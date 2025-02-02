中信兄弟喊「進化」教練團異動 聘女打擊教練莎菈

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（中央社記者謝靜雯台南2日電）中職中信兄弟去年奪下總冠軍，新球季喊出「進化」年度口號，將續由平野惠一任一軍總教練，今天也公布教練團異動，新聘莎菈（Sarah Edwards）任一軍打擊教練。

中信兄弟於2024賽季奪下總冠軍，近4年奪3冠、戰績亮眼，兄弟今天發布新聞稿表示，好表現歸功於中信兄弟球團一、二軍所有球員、教練團，以及後勤行政共同努力所得到的成果。

2025年兄弟們喊出「進化」年度口號，期待猛象軍團在總教練平野惠一的帶領下持續精進，今天球團公告教練團異動，原一軍打擊教練丹尼爾（Daniel Catalan）轉任一、二軍巡迴打擊教練，一軍打擊教練由同樣具備運動科學經驗，並在去年沖繩冬季聯盟擔任打擊教練的莎菈（Sarah Edwards）接任。

此外，球團也在今年球季延攬具美職經驗且曾來台擔任客座教練的葛瑞特（Mark Grater），出任二軍復健投手教練。

兄弟投手林丞軒、野手潘志芳與捕手黃鈞聲，在2024年球季結束後也轉任球團新職務，潘志芳將接任一軍內野守備教練，黃鈞聲除保留球員身分外，也肩負起二軍助理打擊教練職務，林丞軒則是擔任二軍助理體能教練。

原一軍體能教練李尚儒與二軍內野守備教練張志強，則是因生涯規劃離隊，感謝兩名教練對球隊貢獻。

兄弟連續兩年於休賽季期間，安排教練團與選手們赴日觀摩及參與日職球隊秋訓的訓練，今年春訓期間，球團除延續去年邀請日本跑步教練來台提升野手群腳程與增進跑壘技術外，更是特別安排目前於筑波大學攻讀運動醫學博士學位的工藤公康擔任客座投手教練，期待藉由運動醫學知識，協助兄弟投手群修正投球機制，精進技術端，同時也兼顧預防受傷。

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客座打擊教練方面，中信兄弟邀請到同為Driveline系統的James Sommerville，以及具備美職小聯盟3A經驗的根鈴雄次，在打擊專項協助教練團能夠以全方位理論及動作指導，在春訓期間強化團隊打者的觀念與技術層面。

其他教練團更動部分，黃稚峰原為二軍外野守備兼體能教練，轉任一軍外野守備兼跑壘教練；石志偉與陳皓然原為一軍內野守備教練與外野守備兼跑壘教練，新球季轉二軍教練；鄭錡鴻與周磊，原分別為二軍投手教練與復健投手教練，新球季職務交換調整；威爾森（Michael Wilson）原為二軍打擊兼跑壘教練，轉任二軍跑壘教練。（編輯：陳仁華）1140202