王柏融二軍敲安還挨觸身球 火腿險勝橫濱

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北7日電）日職火腿隊台灣野手王柏融今天在二軍出戰橫濱DeNA灣星隊，2打數1安打，5月復出以來，連4場敲安，但第7局挨了1記觸身球後退場，火腿靠著9局下再見安，以4比3險勝。

日本職棒二軍賽事，今天由北海道日本火腿鬥士隊出戰橫濱DeNA灣星隊，王柏融先發第5棒，守左外野。

面對橫濱隊先發投手阪口皓亮，王柏融首局就選到保送，但火腿隊隨後在2出局、滿壘情況下未延續攻勢，首局空手而歸。

橫濱隊首局攻下2分後，第2、3局輪到火腿隊發動攻勢，包括片岡獎人開轟在內，合計攻下2分，而王柏融3局下，在1出局、三壘有人情況下，吞下三振。

橫濱隊5局上再添1分，火腿隊隨即展開反擊，王柏融5局下敲安上壘後，帶動球隊攻勢，隊友水野達稀適時揮出帶有1分打點的安打，扳成3比3平手。

王柏融7局下再度登場，但挨了1記觸身球後退場休息，火腿隊靠著佐藤龍世9局下敲出再見安打，最終以4比3勝出。

王柏融此役2打數1安打，四壞保送和觸身球各1次，自5月25日復出以來，連4戰都有安打的表現。（編輯：張芷瑄）1110607