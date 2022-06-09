京懋慈善盃女子公開賽次輪 李欣、吳佳晏並列排頭

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（中央社記者龍柏安台北9日電）台灣女子職業高爾夫女將李欣今天在京懋慈善盃女子公開賽次輪大顯神威，全場猛抓6鳥、吞下3個柏忌，繳出並列單日最低的69桿，排名也竄上排頭與吳佳晏並列領先。

總獎金新台幣300萬元的2022京懋慈善盃女子公開賽，今天在新竹再興高爾夫俱樂部進行第2回合競桿，有別於首輪的壞天氣，今早僅下了一場雨，接下來天氣回穩，也讓選手不用在雨中揮桿作戰，兩回打完，李欣與吳佳晏都以低於標準1桿的143桿，以2桿之差並列排頭。

首輪打完並列第6的李欣，今天鐵桿神準，全場6鳥當中就有5鳥是在10呎左右打下，最遠的一記鳥推則是在第7洞的20呎長推捕鳥，也讓她單日繳出低於標準3桿的69桿，排名也翻上排頭。

李欣5月中才在大聯大女子公開賽拿下生涯首座公開賽冠軍，明天將與坐擁7冠的吳佳晏對決爭后，李欣認為，明天爭冠關鍵在推桿，因再興球場的果嶺挑戰度很高，除不易停球，坡度起伏又大，若旗位刁鑽，推桿準度更難掌握。

吳佳晏今天則打4鳥、吞下3個柏忌，以低於標準1桿的71桿繳卡，她透露，6月初剛換了一整套全新的鐵桿與木桿，目前仍在適應中，雖然已漸入佳境，不過還是沒能完全掌握擊球距離，偶爾仍會出現失誤。

吳佳晏也透露，目前揮桿的方向調整已經大致OK，明天決賽關鍵就是加強鐵桿的精準度，當然推桿的手感也要繼續保持。（編輯：張芷瑄）1110609