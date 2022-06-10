羅力優質先發拿中職生涯99勝 悍將3連勝

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中職富邦悍將隊洋投羅力10日先發主投6局失1分，助隊終場以3比1擊敗統一獅隊，羅力拿下中職生涯第99勝，投球數也成中職史上第3多。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月10日

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（中央社記者謝靜雯台北10日電）中職富邦悍將隊洋投羅力今天6局失1分、優質先發，悍將長打發揮，團隊安打數超過一半是長打，終場以3比1擊敗統一獅，羅力拿下中職生涯第99勝，投球數也成中職史上第3多。

中華職棒富邦悍將隊今天在主場新莊棒球場迎戰統一獅隊，派出洋投羅力先發，前3局雖然都有被敲出安打，但沒有失掉分數，4局讓獅隊打者3上3下，5局2人出局後接連被林靖凱、陳傑憲、胡金龍敲出安打、失掉1分，但沒有多掉分數。

羅力今天總計用99球投6局，被敲出8支安打，投出4次三振、1次保送，失掉1分責失分，優質先發拿下個人本季先發2連勝，也是中職生涯第99勝。

羅力今天賽前中職生涯累計投球數2萬2043球，今天用99球完成先發，賽後用球數累積達2萬2142球，超越退役球星謝長亨，成為中職史上用球數排行第3多。

中職史上多項投手紀錄保持人、獅隊投手潘威倫5日中繼出賽，完成生涯第3萬球投球，續居中職第1人，今天先發出賽，1局接連被敲2支安打、失掉1分，5局再接連被敲3支安打多掉1分。

潘威倫今天總計用61球投5局，被敲出8支安打，投出2次三振、沒有保送，失掉2分責失分，隊友火力沒有支援，吞下個人本季首敗，目前中職生涯勝投數停留在147勝。

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今天比賽5局打完悍將2比1領先，8局靠著王勝偉二壘打、失誤球隊多跑回1分保險分；悍將今天團隊敲出10支安打，但過半數是長打，包括有5支二壘打，以及張冠廷在3局敲出個人生涯首支三壘打，打線串連搶分、拿下近期3連勝。

羅力獲選單場最有價值球員（MVP），接受主場MVP訪問時提到，目前身體狀況還不錯，很喜歡在主場出賽的感覺，今天是一場很棒的比賽，團隊無論守備和打擊，各方面都做的很好，他也向現場的球迷喊話，下週還有很多主場賽事，「聽到你們的歡呼聲和加油聲，是我們很大的動力，希望大家踴躍進場。」（編輯：郭諭儒）1110610