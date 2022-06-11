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中職龍象戰等了2個多小時 因雨保留比賽

2022/6/11 20:20
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（中央社記者謝靜雯台北11日電）中職中信兄弟隊今天主場迎戰味全龍隊，龍隊首局靠著鈦龍適時安打先馳得點，比賽2局上打完因雨暫停，味全龍隊暫時1比0領先，等了2個多小時最後宣布保留比賽。

中華職棒中信兄弟隊今天在主場洲際棒球場迎戰味全龍隊，龍隊1局靠著郭天信內野安打開啟攻勢，1人出局後鈦龍適時安打送回團隊第1分。

兄弟1局下2人出局後陳文杰敲出二壘打，但沒有延續攻勢，龍隊2局上1人出局後劉基鴻敲出內野安打，但攻勢也沒有延續，2局上打完比賽因雨暫停。

今天比賽下午5時5分開打，開打約半小時下起大雨暫停，原訂晚間6時40分恢復比賽，但又因雨無法繼續比賽，等了2個多小時，聯盟公告，「受到雨勢不斷影響，無法繼續進行，本場賽事形成保留比賽，本場賽事延賽日期未定，將另行公布。」

龍隊今天先發投手是王維中，總計用13球投1局，被敲1支安打，投出1次三振、無失分；兄弟隊先發投手泰迪用32球投2局，被敲出4支安打，失掉1分責失分。（編輯：張芷瑄）1110611

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