更多編輯台推薦新聞：
赴烏克蘭側記》中央社記者見證民眾誓不屈服 採訪證一度被標成中國
國際

赴烏克蘭側記》中央社記者見證民眾誓不屈服 採訪證一度被標成中國

家人確診自己有症狀卻都陰性 美國專家：這就是疫苗功效
國際

家人確診自己有症狀卻都陰性 美國專家：這就是疫苗功效

專訪／摸布想要自己賺罐罐 插畫家黑山讓喵星人體會工作苦樂
文化

專訪／摸布想要自己賺罐罐 插畫家黑山讓喵星人體會工作苦樂

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
2名中國籍男子駕橡皮艇闖富岡港 稱要從菲律賓回國船壞了
首頁 / 運動

曾俊欣先盛後衰 布拉提斯拉瓦挑戰賽4強止步

2022/6/11 20:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北11日電）台灣網球好手曾俊欣今天在斯洛伐克的布拉提斯拉瓦ATP挑戰賽4強先盛後衰，在首盤6比1率先拿下優勢下，以1比6、4比6連丟兩盤，惜敗義大利好手博納迪奧無緣決賽。

目前世界排名104的曾俊欣，在今年紅土大滿貫賽法國網球公開賽會內賽打出身價，與葡萄牙好手索沙（Joao Sousa）歷經5盤馬拉松式大戰，最後打到大腿抽筋才無奈吞敗。

本週曾俊欣持續征戰紅土的布拉提斯拉瓦ATP挑戰賽，而根據網球排名預測網站，曾俊欣下週的最新世界排名可望再創新高，除將首度闖進百名大關，預計將可落在第97名。

曾俊欣本季曾先後在印度班加羅爾與西班牙穆西亞2站挑戰賽奪冠，今天他在男單4強遭遇世界排名232的義大利球員博納迪奧（Riccardo Bonadio），他表現有些起伏，不過即便處於落後仍展現韌性，也讓對手吃足苦頭。

今天開賽曾俊欣迅速進入狀態，開局就連拿5局，對手僅在第6局靠著保發成功「破蛋」，讓曾俊欣輕鬆以6比1拿下。

沒想到次盤戰況全面反轉，開賽曾俊欣兩度遭對手破發，一口氣連丟5局，讓他草草以1比6讓出，雙方也以1比1扯平。

決勝盤前6局雙方以3比3打平，不過曾俊欣兩度遭對手破發陷入落後，不過他總能立即振作回敬對手追平。

關鍵第7局曾俊欣竟再遭對手破發，陷入劣勢，這回他沒能再次突破對手發球攻勢，最終以4比6惜敗對手，與決賽擦身而過。（編輯：張芷瑄）1110611

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族