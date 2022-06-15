海盜最後一刻逃過無安打 張育成吞2K

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯14日專電）美國職棒匹茲堡海盜今天遭到聖路易紅雀投手米柯拉斯（Miles Mikolas）封鎖，9局兩出局才敲出唯一安打，逃過無安打比賽的命運。海盜打者張育成遭2次三振。

擁有旅日經驗的米柯拉斯今天在紅雀主場先發，整場比賽壓制對手，讓海盜安打數一路掛零，到9局下2人出局、球數2好2壞的情況，才被海盜打者密契爾（Cal Mitchell）敲出安打。

這支安打正好越過中外野手貝德（Harrison Bader）頭上，他跳起來沒能接到，球落地之後彈跳越過全壘打牆，形成規則上的二壘安打。

米柯拉斯只差1顆好球或是幾英寸的距離，就可以成為紅雀隊史第10位投出無安打比賽的投手。他被敲安打之後退場，獲得主場觀眾的起立鼓掌。

米柯拉斯這場比賽共用129球投8.2局，僅在4局上因隊友失誤造成唯一失分。他8.2局1安打的優質表現，助紅雀以9比1擊敗海盜。

米柯拉斯2015年到2017年球季效力日本職棒巨人隊，曾經拿下中央聯盟勝率王、三振王。2018年重回大聯盟，單季18勝奪下國家聯盟勝投王。

海盜今天與紅雀雙重賽，午場1比3輸球，晚場1比9敗仗。

台灣打者張育成午間3打數2安打，包括本季首轟；晚間張育成繼續排上先發，但與隊友一樣受到米柯拉斯封鎖，2打數吞下2次三振，另有一次四壞保送。（編輯：周永捷）1110615