洋投布里悍遭驅逐出場 味全龍不敵樂天桃猿[影]

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中華職棒樂天桃猿隊16日作客天母球場與味全龍隊交手，桃猿陳晨威9局敲出一壘安打，帶1分打點，一棒超前比數，上壘後開心向休息區隊友吶喊。中央社記者張新偉攝 111年6月16日

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）中華職棒味全龍洋投布里悍今天疑似因對好球帶頗有微詞，6局上被主審驅逐出場，而樂天桃猿9局上攻下3分反超，味全龍無力扭轉戰局，最終以2比4落敗。

樂天桃猿昨天以3比0完封味全龍後，兩隊今天繼續在天母棒球場交手，桃猿隊先發投手陳冠宇4月15日先發6局失2分，拿下本季首勝後，後來重訓傷到腰，5月又因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診而隔離，今天才重回一軍投手丘。

味全龍今天2局下靠著郭天信在一、二壘有人情況下適時擊出安打，攻下第一分。

味全龍洋投布里悍（Jake Brigham）前5局無失分，6局上先被桃猿隊成晉敲安，又對郭嚴文投出保送，隨後再被林承飛擊出安打扳平比分，布里悍（Jake Brigham）疑似因前一球未受裁判青睞，被判壞球，而對主審邱景彥唸唸有詞，因此遭驅逐出場。

布里悍隨後走向打擊區，用腳在地上劃一條線，接著踩本壘板，後續在隊友和教練安撫下，才走向休息室。

今天比賽狀況不斷，桃猿隊投手賴鴻誠第7局上場中繼，未投1球，疑似因身體不適而退場，桃猿緊急換上許峻暘，味全龍趁機靠著保送、失誤攻占二壘，李凱威關鍵時刻敲出二壘安打，幫助龍隊以2比1要回領先。

9局上龍隊洋投伍鐸遭遇亂流，桃猿打者連續敲安後，朱育賢擊出內野滾地球帶有1分打點，扳平戰局，陳晨威隨後補上1支安打，送回超前分，後續再因龍隊守備失誤，多添1分，龍隊未能逆轉，最終2比4輸球。

陳冠宇睽違2個月再度登板，投5局失1分，用88球，被敲出4支安打，送出2次保送、6次三振，靠打線相挺，逃過敗仗，最終無關勝敗，並由中繼1.2局無失分的朱俊祥摘下勝投。（編輯：李亨山）1110616

影片來源：CPBL 中華職棒

中華職棒16日在天母棒球場由樂天桃猿隊與味全龍隊交手，9局上，桃猿陳晨威擊出右外野方向一壘安打，帶有1分打點，助隊超前比數。中央社記者張新偉攝 111年6月16日

中華職棒味全龍隊16日在天母主場迎戰樂天桃猿隊，6局上龍隊投手布里悍（Jake Brigham）（前右背對者）疑因前一球未受裁判青睞，被判壞球，而對主審唸唸有詞，因此遭驅逐出場。中央社記者張新偉攝 111年6月16日

中華職棒16日在天母棒球場進行樂天桃猿隊與味全龍隊的賽事，樂天終場以4比2拿勝，為對戰跨季9連勝，賽後樂天選手場中擊掌致意。中央社記者張新偉攝 111年6月16日