味全龍確定5洋投 伍鐸鋼龍回鍋、網羅艾普勒

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（中央社記者楊啟芳台北6日電）中華職棒去年冠軍隊伍味全龍隊目前已經確定5名洋投，包括去年奪冠陣容中的伍鐸、鋼龍，另外還有新洋投艾雷拉、葛梅茲，以及網羅前悍將洋投艾普勒；布里悍仍在討論中。

味全龍隊在去年奪下總冠軍，為了備戰新球季，去年底就已經確定簽下世界棒球經典賽哥倫比亞隊國手艾雷拉（Jasier Herrera，暫譯），上個月再確定中職經驗豐富的37歲洋投伍鐸會續留，將繼續挑戰「羅力條款」。

龍隊今天一口氣確認另外3名洋投，包括去年包辦勝投王、奪三振王、最佳九人投手獎、金手套投手獎、年度最有價值球員鋼龍（Drew Gagnon），去年出賽30場都是先發，拿下13勝7敗，送出155次奪三振，防禦率3.00。

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龍隊也確定網羅去年富邦悍將洋投艾普勒（Tyler Eppler），去年他在悍將出賽9場都是先發，拿下3勝1敗，防禦率2.89。另外，龍隊簽下新洋將29歲左投葛梅茲（Rio Gomez，暫譯），在美職小聯盟最高層級到3A，去年在2A、3A共出賽26場含13場先發，拿下2勝5敗，防禦率4.95。

不過去年拿下防禦率王（2.51）的布里悍（Jake Brigham）還沒談妥，味全龍領隊丁仲緯今天表示，布里悍表達上半季想要先陪家人，不過目前仍有保持聯繫、持續討論。龍隊開季已經確定有5名洋投，對於是否還會找新洋投，丁仲緯說：「持續觀察中。」（編輯：李亨山）1130206