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佘東霖先發撐住場面 華南金控盃青少棒新北季軍

2022/6/19 14:14（6/19 14:46 更新）
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華南金控盃全國青少棒賽季軍戰，新北市隊先發投手佘東霖（圖）19日撐住場面，6局3責失分、好投壓制，打線串聯搶分，終場以11比9擊敗新竹縣隊、拿下季軍。中央社記者謝靜雯攝 111年6月19日
華南金控盃全國青少棒賽季軍戰，新北市隊先發投手佘東霖（圖）19日撐住場面，6局3責失分、好投壓制，打線串聯搶分，終場以11比9擊敗新竹縣隊、拿下季軍。中央社記者謝靜雯攝 111年6月19日
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（中央社記者謝靜雯新北19日電）華南金控盃全國青少棒賽季軍戰，新北市隊先發投手佘東霖撐住場面，今天6局3責失分、好投壓制，打線串聯搶分，以11比9擊敗新竹縣、拿下季軍；佘東霖自評表現80分，最欣賞日職球星田中將大。

新北市隊以二重國中為主體，在5月拿下全國青少棒錦標賽冠軍、取得小馬青少棒賽代表權，此次參加華南金控盃全國青少棒賽，還是由二重國中組訓，但球員名單不能重複，加入新埔、新泰、尖山、福營國中球員組成聯隊。

新北市隊今天季軍戰與新竹縣隊在三重棒球場交手，新北市隊先發投手佘東霖總計用96球投6局，被敲出8支安打，投出2次三振、5次四死球，失掉6分（3分責失分），好投壓制。

新北市隊團隊敲出12支安打，開路先鋒江宗駿單場2安貢獻1分打點，2棒潘麒仰敲出1支安打、貢獻3分打點，3棒蔡琞傑也有單場1安2打點好表現，新北市隊攻勢串聯搶分，順利拿下比賽勝利。

新北市隊總教練梁如豪對於季軍成績非常滿意，他表示，此次聯隊投手戰力比較不足，但對打擊很有信心，今天比賽先發投手佘東霖有撐住，打擊也有好的發揮，教練團合作都很好，戰術下得好、球員也都有確實執行。

梁如豪表示，佘東霖有身材優勢，之前投球手容易拉得太高，會往地板上砸，這段時間也有幫佘東霖調整放球點，今天感覺不錯。

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佘東霖笑說，今天表現非常滿意、給自己打80分，比較不好的地方是控球沒有做得很好，特別想要出力，知道要投季軍戰先發，想辦法放輕鬆、不要給自己這麼大的壓力。

國三的佘東霖自評投球速度是優勢，目前最快球速約135公里，高中預計就讀鶯歌工商，會往投手方向走，「當投手比較刺激」，平常看日本職棒比較多，欣賞的球員是樂天金鷲隊的投手田中將大，「因為他投球很有霸氣。」（編輯：張雅淨）1110619

華南金控盃全國青少棒賽季軍戰，新北市隊以11比9擊敗新竹縣隊、拿下季軍。中央社記者謝靜雯攝 111年6月19日
華南金控盃全國青少棒賽季軍戰，新北市隊以11比9擊敗新竹縣隊、拿下季軍。中央社記者謝靜雯攝 111年6月19日
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