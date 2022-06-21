更多編輯台推薦新聞：
影片／勇士封王遊行柯瑞攜MVP獎盃參加 上萬人擠爆舊金山街頭
運動

影片／勇士封王遊行柯瑞攜MVP獎盃參加 上萬人擠爆舊金山街頭

東吳大學音樂系大四生自製地圖 解放軍基地設施全看光
政治

東吳大學音樂系大四生自製地圖 解放軍基地設施全看光

張秀雄病逝享壽80歲 擦亮逾十萬面反光鏡守護用路人
生活

張秀雄病逝享壽80歲 擦亮逾十萬面反光鏡守護用路人

雪柔．頌德絲獲唐獎法治獎 推動亞太地區立憲工程受肯定
生活

雪柔．頌德絲獲唐獎法治獎 推動亞太地區立憲工程受肯定

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

統一獅狂掃18安擊敗兄弟 中止4連敗

2022/6/21 22:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北21日電）中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊今天全場狂掃18支安打，包括胡金龍全壘打，加上洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）先發6局僅失2分，率獅隊以9比2擊敗中信兄弟隊，中止4連敗。

獅隊晚間在主場台南棒球場迎戰兄弟，胡金龍2局下率先上場打擊就轟出陽春全壘打，獅隊單局靠5支安打和對手失誤攻下4分，高國慶、林岱安隨後3局下接連安打，再添2分。

兄弟前6局僅擊出2支安打，7局上才突破布雷克封鎖，獅隊投手江國謙在一、二壘有人時登板救火，仍被兄弟打者陳子豪敲出帶有1分打點安打，隨後讓岳東華擊出雙殺打再失1分，兄弟將比分追成2比6，獅隊8局下再追加3分，最終以9比2取勝。

布雷克有效壓制兄弟打線，投6局失2分，僅被敲出3支安打，送出2次保送、5次三振，摘下個人本季第2勝；潘傑楷單場5打數4安打猛打賞，林岱安敲出3安，貢獻3打點。

兄弟投手黃恩賜先發4局被擊出12支安打，失6分有5分責失分，吞下本季第2敗。（編輯：李明宗）1110621

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族