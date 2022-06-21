統一獅狂掃18安擊敗兄弟 中止4連敗

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊今天全場狂掃18支安打，包括胡金龍全壘打，加上洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）先發6局僅失2分，率獅隊以9比2擊敗中信兄弟隊，中止4連敗。

獅隊晚間在主場台南棒球場迎戰兄弟，胡金龍2局下率先上場打擊就轟出陽春全壘打，獅隊單局靠5支安打和對手失誤攻下4分，高國慶、林岱安隨後3局下接連安打，再添2分。

兄弟前6局僅擊出2支安打，7局上才突破布雷克封鎖，獅隊投手江國謙在一、二壘有人時登板救火，仍被兄弟打者陳子豪敲出帶有1分打點安打，隨後讓岳東華擊出雙殺打再失1分，兄弟將比分追成2比6，獅隊8局下再追加3分，最終以9比2取勝。

布雷克有效壓制兄弟打線，投6局失2分，僅被敲出3支安打，送出2次保送、5次三振，摘下個人本季第2勝；潘傑楷單場5打數4安打猛打賞，林岱安敲出3安，貢獻3打點。

兄弟投手黃恩賜先發4局被擊出12支安打，失6分有5分責失分，吞下本季第2敗。（編輯：李明宗）1110621