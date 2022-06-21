王勝偉、范國宸開轟 悍將擊退桃猿

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中華職棒富邦悍將隊21日靠著王勝偉、范國宸（中）相繼開轟，終場以9比7力退樂天桃猿隊。（富邦悍將提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年6月21日

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（中央社記者黃巧雯新北21日電）中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊今天在主場新莊棒球場靠王勝偉、范國宸相繼開轟，最終以9比7力退樂天桃猿隊，而投手賴智垣中繼2局無失分，繼2019月8月3日後再度拿下勝投。

暫居龍頭的桃猿賽前領先統一7-ELEVEn獅隊3.5場勝差。

悍將首局就展開一輪9人次猛攻，攻下4分，包括王勝偉從桃猿洋投霸林爵（Ryan Bollinger）手中敲出2分砲。

本季首度在一軍先發的悍將投手范玉禹2局上被朱育賢轟出2分打點全壘打，僅投3局失3分退場，洪聖欽4局上接手中繼，又被桃猿打者敲出3支二壘安打，加上隊友失誤，再丟4分，桃猿以7比4反超。

悍將5局下攻勢再起，辛元旭在滿壘情況下擊出內野滾地球，先送回1分，隨後王正棠補上安打，將比分追成6比7，6局下范國宸揮出3分砲，一棒逆轉戰局，幫悍將以9比7要回領先。

悍將投手曾峻岳9局上登板後援，先保送桃猿林立，又被梁家榮敲安，隨後連飆三振後，又被郭嚴文擊出安打，所幸後續讓林承飛敲成飛球，化解危機，悍將有驚無險以9比7收下勝利，中斷桃猿4連勝。

6月手感火熱的范國宸單場4打數2安打3打點，16日揮出本季首轟後，第2轟也在晚間出爐；他說，主要鎖定直球攻擊，「把球打得強勁，策略盡量簡單一點，看效果會不會好一點」。

范國宸連12場比賽敲安，締造個人最佳成績，悍將總教練丘昌榮笑說：「手感應該會維持到11月，當教練的都很貪心。」

此外，賴智垣沒被敲出任何安打，成功阻止對手攻勢，丘昌榮也大讚賴智垣投球節奏乾淨俐落。

去年季後被桃猿釋出、今年轉戰悍將的賴智垣說，面對前東家感覺還滿奇妙，很熟悉對手，「他們也很熟悉我」。

至於曾峻岳投得驚險，丘昌榮表示，可能上週出賽3場，「比較辛苦一點」，且曾峻岳還年輕，為球隊關門，2分差比賽壓力會很大。（編輯：李明宗）1110621