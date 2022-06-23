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籃網與厄文談續約如履薄冰 憂談不攏杜蘭特也想走

2022/6/23 15:43（6/23 15:50 更新）
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美國職籃NBA布魯克林籃網隊繼續與後衛厄文洽談合約。（圖取自instagram.com/brooklynnets）
美國職籃NBA布魯克林籃網隊繼續與後衛厄文洽談合約。（圖取自instagram.com/brooklynnets）
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（中央社紐約22日綜合外電報導）運動網站ESPN報導，美國職籃NBA布魯克林籃網隊繼續與後衛厄文（Kyrie Irving）洽談合約，擔憂若談不成，明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）也留不住。

厄文必須在6月29日的最後期限前，決定是要執行2022-23賽季續留籃網1年3690萬美元的選項，還是成為自由球員。

厄文若成為自由球員，洛杉磯湖人、洛杉磯快艇、邁阿密熱火甚至紐約尼克等隊可能有意延攬。

如果厄文選擇跳脫現有最後一年合約，籃網可能有意與厄文簽訂短期合約。

但根據報導，厄文的談判籌碼是，若籃網決定採取強硬的談判策略，杜蘭特與球團高層的關係可能變得緊張。

外界日漸深信，若厄文選擇離開，或合約協商相持不下，杜蘭特可能要求交易，籃網高層會更加頭痛。

30歲的厄文7次入選明星隊，生涯11個賽季效力過克里夫蘭騎士、波士頓塞爾蒂克和籃網，場均23.1分、6.4次助攻與5.2個籃板。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1110623

美國職籃NBA布魯克林籃網隊明星前鋒杜蘭特。（圖取自facebook.com/BrooklynNets）
美國職籃NBA布魯克林籃網隊明星前鋒杜蘭特。（圖取自facebook.com/BrooklynNets）
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