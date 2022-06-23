霸帝士先發扛4棒 董子恩下二軍多點比賽

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職富邦悍將隊洋砲霸帝士今天先發扛4棒，總教練丘昌榮表示：「希望他要把握機會」，悍將今天把董子恩下放二軍，希望他到二軍透過較多出賽再磨練，另外拉上內野手胡冠俞。

中華職棒富邦悍將隊洋砲霸帝士透過疫情名單遞補上一軍，昨天代打上場吞下三振，今天悍將與味全龍隊交手，霸帝士先發扛4棒、指定打擊，總教練丘昌榮賽前提到霸帝士，也希望他要把握機會表現。

悍將今天做出球員異動，下放野手董子恩、本季首度拉上內野手胡冠俞，董子恩近期一軍出賽打擊狀況不理想，近10場比賽，總計12打數沒有敲出安打、吞下1次三振。

丘昌榮表示，董子恩自己的想法是可能需要多一點出賽機會，剛好二軍總教練陳金鋒也有回報，胡冠俞在二軍表現不錯，胡冠俞可以守二壘、游擊，今天升上一軍。

丘昌榮也有跟董子恩和胡冠俞談話，在職業環境要隨時做好準備，持續維持訓練、等待機會，董子恩是年輕有潛力的球員，既然他有這樣的想法，也讓他先下到二軍好好訓練、比賽。（編輯：張芷瑄）1110623