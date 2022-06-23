王彥程日職二軍優質先發勝投 王柏融沒安打

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）旅日樂天金鷲隊投手王彥程今天二軍先發出賽，投6局失掉2分責失分，優質先發幫助球隊以3比2擊敗羅德隊，近期先發拿下2連勝；火腿隊野手王柏融則是3打數沒有安打。

日本職棒二軍例行賽樂天金鷲隊今天與千葉羅德海洋隊交手，樂天隊派出台灣投手王彥程先發，王彥程開賽連抓6個出局數，3局接連被敲2支安打，三振抓到第1個出局數，再依序讓打者敲出左外野方向界外飛球、中外野方向飛球出局，沒有失分。

王彥程4局讓打者3上3下，5局被首名打者敲出安打，接著連續投出2次觸身球保送、被對手攻占滿壘，再被敲出滾地球失掉1分，6局被池田來翔敲出陽春砲再掉1分。

王彥程今天總計用87球投6局，被敲出4支安打，投出5次三振，失掉2分責失分，球隊2局打線就先攻下3分，王彥程拿下個人本季第2勝，賽後防禦率3.69。

日職二軍北海道日本火腿鬥士隊今天與東京養樂多燕子隊交手，火腿隊台灣野手王柏融先發打1棒、指定打擊，1局敲出一壘方向滾地球出局，3局敲出二壘方向滾地球出局，5局敲出中外野方向飛球出局。

王柏融7局被換代打退場，今天總計3打數沒有敲出安打，中止連2場出賽敲安，賽後打擊率2成94，球隊終場以4比7吞敗。（編輯：張雅淨）1110623