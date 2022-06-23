更多編輯台推薦新聞：
香港蘋果日報結業一年 前記者秉持野豬精神繼續積極人生
兩岸

香港蘋果日報結業一年 前記者秉持野豬精神繼續積極人生

10歲台裔女童殺進廚藝秀決賽 創意台味地獄廚神都愛
娛樂

10歲台裔女童殺進廚藝秀決賽 創意台味地獄廚神都愛

生死交關差點失去她 泰國戀侶挑戰法律爭同婚
國際

生死交關差點失去她 泰國戀侶挑戰法律爭同婚

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知
生活

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

王維中優質先發拿首勝但背部不適 葉總：不是很妙

2022/6/23 22:38（6/23 22:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒味全龍隊先發投手王維中（圖）23日投6.1局失2分、優質先發率隊擊敗富邦悍將隊，賽後卻出現背部不適，總教練葉君璋直言「不是很妙」。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月23日
中華職棒味全龍隊先發投手王維中（圖）23日投6.1局失2分、優質先發率隊擊敗富邦悍將隊，賽後卻出現背部不適，總教練葉君璋直言「不是很妙」。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職味全龍隊先發投手王維中今天6.1局失2分、優質先發率隊擊敗富邦悍將隊，賽後卻出現背部不適，總教練葉君璋直言「不是很妙」，王維中也坦言會擔心，第一次遇到這種狀況。

中華職棒味全龍隊今天在天母棒球場與富邦悍將交手，龍隊先發投手王維中總計用100球投6.1局，被敲7支安打，投出7次三振、2次四死球，失掉2分責失分，球隊以8比2拿勝，王維中優質先發、個人本季首勝開張，也拿下單場最有價值球員（MVP）。

王維中投出本季最長投球局數，但賽後總教練葉君璋面有難色表示，王維中背部有不舒服，還需要觀察一下，但感覺不是很妙，應該需要休息，今天速度發揮得不錯，但投到7局可能太想要完成，盡全力丟、背部有點不舒服。

葉君璋表示，接下來球隊對王維中的安排，應該就是休息、復健、休息、復健，「非常非常憂心」。

王維中賽後受訪表示，投到7局面對小老弟申皓瑋有點太亢奮了，「聽到球縫線加速的聲音」，投完之後感覺背部有點緊繃，退場後有跟防護員溝通了一下，明天會先去看醫生，聽到葉君璋很擔心，王維中表示，「雖然第一次發生這種狀況，但感覺沒有到非常嚴重」。

王維中表示，現在的狀況雖然還沒有到去年那麼好，但好的感覺有慢慢找回來，今天出賽是本季感覺最好的一場，多少會擔心背部狀況，不想要影響接下來的球季，「但畢竟是傷在我身，我有把握，希望可以快點好起來」。

隊友1局就幫忙打下5分，王維中表示，吉力吉撈．鞏冠滿壘對決悍將先發投手江少慶時，自己在底下就想著：「他們在美國當過隊友，會不會彼此讓一下，有安打就夠了，打出去時聽到歡呼，才知道是滿貫砲」。

今年球季直到6月底才拿下勝投，王維中表示，對於勝投沒有太強求，希望出賽都能是優質先發，球隊可以贏球最重要。（編輯：陳仁華）1110623

中職味全龍隊23日與富邦悍將隊交手，龍隊吉力吉撈．鞏冠（圖）從悍將先發投手江少慶手中敲出滿貫砲。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月23日
中職味全龍隊23日與富邦悍將隊交手，龍隊吉力吉撈．鞏冠（圖）從悍將先發投手江少慶手中敲出滿貫砲。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月23日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族