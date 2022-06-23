陳文杰4安3打點拿MVP 兄弟擊敗獅隊

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職中信兄弟隊今天與統一獅隊交手，兄弟打線發揮，團隊敲出17支安打，陳文杰單場4安3打點、陳子豪開轟，兄弟終場以11比1拿勝，陳文杰獲選單場MVP。

中華職棒中信兄弟隊今天在主場洲際棒球場迎戰統一獅隊，比賽因為雨勢影響，直到晚間7時才開打，兩隊開賽就有得分攻勢，獅隊1局上靠著陳重廷三壘打、李丞齡安打先馳得點。

兄弟1局下追分，2人出局後林書逸敲出安打、盜上二壘，靠著失誤上到三壘，許基宏獲得四壞保送、盜上二壘，詹子賢適時二壘打，一棒2分、超前比數，再靠著陳文杰安打，送回團隊第3分。

兄弟4局再起攻勢，靠著詹子賢、岳東華接連安打串聯，再靠著犧牲觸擊多跑回1分保險分，江坤宇補上安打，再送回1分；兄弟5局靠著接連安打、陳文杰二壘打再添2分。

兄弟7局再起攻勢，岳東華適時安打送回團隊第8分，王威晨補上安打，一棒兩分、幫助球隊取得10比1領先，兄弟陳子豪8局代打敲出陽春砲，為個人本季第4轟。

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獅隊洋投柯瑞今年開季首場出賽是先發，之後轉往後援，今天再度回到先發出賽，總計用93球投5局，被敲10支安打，投出4次三振、1次保送，失掉7分（6分責失分），吞下個人本季第3敗。

兄弟先發投手德保拉今天總計用106球投6局，被敲出6支安打，投出11次三振，失掉1分責失分，拿下個人本季第5勝；陳文杰今天單場4安3打點、獲選最有價值球員（MVP）。（編輯：李亨山）1110623