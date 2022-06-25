PLG攻城獅總冠軍賽陷絕境 林冠綸：拚延長戰線

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（中央社記者龍柏安台北25日電）PLG例行賽龍頭新竹街口攻城獅今天在總冠軍賽第4戰，以110比128不敵台北富邦勇士，陷入1比3淘汰邊緣，下一戰將回到主場，總教練林冠綸盼回家後能將戰線拉長。

P. LEAGUE+聯盟總冠軍賽今天在台北和平籃球館進行7戰4勝制系列賽的第4戰，攻城獅在第3節由盛轉衰，也讓他們在總冠軍賽首役率先開胡後，連吞3敗陷入絕境。

就算賽前變陣，將進攻火力凶猛的法獅（Nick Faust）換成長人巫獅（Mike Bruesewitz），攻城獅依舊沒能如願止敗，林冠綸賽後直言，問題就是出在第3節。

林冠綸指出，今天作戰策略，就是要壓制勇士的三分攻勢，球員也的確有做到，讓對手團隊三分命中率降至29.7%。

不過，他話鋒一轉，提到第3節的亂流，「讓對手打出太多轉換快攻，短時間內就被拉開，也讓上半場的努力都白費掉了。」

對於第3節崩盤主因，林冠綸認為，球員的經驗值不如對手，加上專注力下滑，「我們沒有辦法很專注地在每個位置，每個Play。」

總冠軍系列賽第5戰將在周一（27日）回到攻城獅主場，林冠綸表示，他們已沒有退路，先把1場贏下來、全力將戰線延長。

林冠綸說，「季後賽我們主場勝率蠻高的，加上回到主場有支持我們的球迷，球員打起來也比較舒服，也希望球員在信心上有所提升。」

總冠軍系列賽從落後到超前聽牌，勇士總教頭許晉哲依舊不敢大意，他指出，從第1場到目前為止，他的心態從未放鬆及改變，「因為這個系列賽還未結束。」（編輯：戴光育）1110625