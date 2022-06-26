T1聯盟年度最佳新人 阿巴西獲選

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）台灣職籃T1聯盟今天宣布，新北中信特攻大物新秀阿巴西轉戰職籃首季就一鳴驚人，打出接班架勢，獲選年度最佳新人，而他同時還是聯盟史上首位「50分俱樂部」成員。

「新台灣人」阿巴西來自世新大學，去年選秀會中首輪獲得中信特攻指名，阿巴西擁有優異的體能條件，加盟特攻後接受前台灣男籃教頭李逸驊調教，在新秀球季身手升級再進化，遠投近切都展現殺傷力，扮演球隊主要得分箭頭。

阿巴西今年2月27日客場對戰台南台鋼獵鷹，火力全開，上半場狂飆38分，全場豪取52分，一舉締造聯盟半場和單場得分紀錄，成為聯盟史上首位「50分俱樂部」成員。

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T1聯盟今天發布新聞稿表示，阿巴西在聯盟元年例行賽優異表現，力壓聯盟其他新秀，例行賽出賽25場，場均達到20.7分、6.5籃板、3.6助攻、1.6抄截，聯盟得分榜排名第10，成為本土得分王，一枝獨秀表現不僅在聯盟颳起「黑豹」旋風，並在年度最佳新人角逐中脫穎而出。

T1聯盟表示，年度最佳新人獎項由專業籃球媒體工作者和球團代表共同選出，票選權重分別為9比1，共有34名專業籃球媒體工作者和9名球團代表參與票選，阿巴西最終在媒體票選一舉囊括32張第1名選票，球團票選也斬獲過半5張第1名選票，經過加權計算後輕鬆勝出，贏得殊榮。（編輯：張雅淨）1110626