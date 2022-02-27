T1阿巴西寫紀錄 單場52分聯盟新高

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（中央社記者黃巧雯台北27日電）台灣職籃T1聯盟新北中信特攻「黑豹」阿巴西今天出戰台南台鋼獵鷹，不但改寫聯盟上半場球員最高分紀錄，全場轟下52分，更締造新猷，率隊以119比103勝出。

台南台鋼獵鷹在主場台南嘉藥紹宗體育館出戰新北中信特攻，獵鷹陣中「新台灣人」阿提諾（William Artino）因隨台灣男籃赴日本沖繩出征世界盃資格賽缺陣。

阿提諾本季場均得分30.6分、16.2籃板，少了阿提諾助陣，台南台鋼獵鷹禁區戰力出現缺口，也成為中信特攻阿巴西「紀錄之夜」。

阿巴西首節火力全開，8投全中，進帳20分，次節個人再添18分，中信特攻上半場就以73比55領先，其中中信特攻上半場攻下73分，也創下聯盟半場最高得分紀錄。

值得一提的是，阿巴西首節得分，追平特攻洋將厄力（Cleanthony Early）的聯盟球員單節最高得分紀錄，半場38分則刷新聯盟球員半場最高得分，原紀錄是由厄力保持的31分。

阿巴西下半場持續挹注得分，全場拿下52分，外加5籃板、3助攻、3抄截，幫助球隊以16分差取勝。

阿巴西今天單場得分不僅改寫台啤英熊主控蔣淯安25日所締造43分聯盟本土球員得分新高紀錄外，還一舉打破英熊洋將士東（Diamond Stone）在2021年12月11日對台中葳格太陽所創下的47分，成為聯盟本土及全聯盟球員單場最高得分紀錄保持人。（編輯：管中維）1110227