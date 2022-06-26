烏克蘭男籃感謝協助 戰袍秀高雄鋼鐵人logo

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P. LEAGUE+高雄鋼鐵人先前曾援助抵台躲避戰火的烏克蘭男籃國家隊職員，烏克蘭男籃為感謝協助，近日參加邀請賽時，穿上印有鋼鐵人Logo的戰袍亮相。（高雄鋼鐵人提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年6月26日

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）P. LEAGUE+高雄鋼鐵人先前曾援助抵台躲避戰火的烏克蘭男籃國家隊職員，現已離台備戰世界盃，烏克蘭男籃為感謝協助，近日參加邀請賽時，穿上印有鋼鐵人logo的戰袍亮相。

烏克蘭國家隊總經理安德里（Andrii Lebediev）等一行人4月初接受台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）高雄鋼鐵人的邀請，來台灣躲避戰火，並與高雄鋼鐵人球團進行籃球訓練等相關事務交流，雙方也建立緊密互動關係，但為了備戰世界盃資格賽，已於5月底離台。

鋼鐵人球團今天發布新聞稿表示，在「約戰哥」林家暉的協助與牽線之下，烏克蘭國家隊感謝鋼鐵人球團的支援和協助，近日在葡萄牙參加邀請賽時，率先穿上印有高雄鋼鐵人與台灣烏克蘭之友「約戰哥」的藝術家建設logo的戰袍亮相，2場比賽取得1勝1敗的成績。

結束葡萄牙邀請賽後，烏克蘭國家隊返回拉脫維亞，持續備戰7月初的世界盃資格賽，鋼鐵人表示，這套印有鋼鐵人與藝術家建設logo的球衣，將在烏克蘭國家隊出戰喬治亞和北馬其頓的這兩場比賽中亮相，讓烏克蘭國家隊對於台灣官方與民間伸出援手的感恩之心，躍上國際舞台。

鋼鐵人球團期許，烏克蘭男籃國家隊能夠帶著鋼鐵意志，在世界盃資格賽拿下好成績。

另外，林家暉再次扮演居中牽線的角色，希望能促成烏克蘭國家隊來台參加已停辦2年的瓊斯盃，與其他交流賽等相關事宜。

鋼鐵人球團表示，如果瓊斯盃能在今年8月復辦，烏克蘭國家隊屆時若參賽，預計也會穿上上述戰袍出賽。（編輯：張雅淨）1110626