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全大運金牌班底 韻律體操亞錦賽團體摘銅寫紀錄

2022/6/26 16:15（6/26 16:36 更新）
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（中央社記者黃巧雯台北26日電）即使面臨世大運、新規則兩大考驗，國立體大111年全大運金牌班底今天在亞洲韻律體操錦標賽團體單項3帶2球以總分26.45分勇奪銅牌，也是台灣在亞錦賽團體賽首次。

2022年亞洲韻律體操錦標賽在泰國舉行，國體大派出111年全大運金牌班底詹庭甄、蔡瑞珊、羅郁晴、彭凡晞與賴新雅等人出征賽事，今天傳回捷報，團體單項3帶2球以總分26.45分收下銅牌，僅次於烏茲別克、日本，台灣在亞錦賽團體項目首度登上頒獎台。

教練徐紫綺接受中央社訪問時表示，這批選手原本為成都世大運成員，在世大運延期後，改備戰亞錦賽，面對世大運再度延後，加上才準備新規則4個月情況下就上陣，對選手生涯規劃或心態都是考驗。

徐紫綺透露，這批選手都已相當成熟，技術層面沒問題，因此主要是以鼓勵的方式，協助選手迎接比賽。

徐紫綺指出，賽前原先設定「坐4望3」，有把握拿下第4名，「第3名真的是有機會，但就是要拚」，能拿下台灣在亞錦賽團體賽第一面獎牌也讓她相當開心。（編輯：管中維）1110626

2022年亞洲韻律體操錦標賽在泰國舉行，國立體育大學派出111年全大運金牌班底，26日在團體單項3帶2球以總分26.45分勇奪銅牌，也是台灣在亞錦賽團體項目首度登上頒獎台。（教練徐紫綺提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年6月26日
2022年亞洲韻律體操錦標賽在泰國舉行，國立體育大學派出111年全大運金牌班底，26日在團體單項3帶2球以總分26.45分勇奪銅牌，也是台灣在亞錦賽團體項目首度登上頒獎台。（教練徐紫綺提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年6月26日
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