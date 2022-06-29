戴資穎輕取譚蓮妮 晉級馬來西亞公開賽次輪

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台灣羽球一姐戴資穎（圖）29日在馬來西亞公開賽首輪輕取譚蓮妮，下一戰將出戰愛沙尼亞選手庫巴。（中央社檔案照片）

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（中央社記者龍柏安台北29日電）東京奧運女單銀牌得主、台灣一姐戴資穎，今天在馬來西亞公開賽首輪，以21比13、21比9輕取世界排名36的比利時混血女將譚蓮妮，順利挺進次輪。

總獎金67.5萬美元（約新台幣2002萬）的2022馬來西亞羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽超級750等級的大賽，接近最頂級，包括奧運金牌男雙組合王齊麟、李洋外，台灣一哥周天成昨也順利闖過頭關。

世界排名第2的戴資穎，本季已先後在泰國公開賽與印尼公開賽連摘2冠，目前正值10連勝，且此役只要在馬來西亞再添一座冠軍，下週最新世界排名將可望重返后座。

戴資穎生涯僅和譚蓮妮在今年全英羽球公開賽首輪交鋒，當時頂著球后光環的戴資穎，只用2局就輕鬆撂倒對手。

今天戴資穎和譚蓮妮在馬來西亞公開賽首輪碰頭，戴資穎在11比8領先下遭對手追平，不過接下來她靠著一波8比1攻勢拉開差距，先以21比13順利拿下。

次局戴資穎攻勢更猛，開局就拉出10比2攻勢下馬威，在一路領先的優勢下，最終以21比9掃下對手，也拿下對戰2連勝，下一戰將出戰愛沙尼亞選手庫巴（Kristin Kuuba）。

至於剛從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病情康復的「羽球王子」王子維，今天在男單首輪，也以21比17、21比7輕取瓜地馬拉老將科登（Kevin Cordon），順利挺進16強。

去年東京奧運是科登生涯第4度參加奧運，他一路過關斬將闖進4強，也成為最大黑馬，不過今天面對王子維，則沒能複製去年東京奧運驚奇，以直落二遭淘汰。（編輯：屈享平）1110629