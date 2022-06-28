麟洋快打過關 挺進馬來西亞羽賽男雙次輪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北28日電）東京奧運男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟與李洋，今天在馬來西亞羽球公開賽首輪僅用26分鐘，以21比9、21比15輕取世界排名41的荷蘭組合吉爾與范德拉克、挺進次輪。

總獎金67.5萬美元（約新台幣2002萬）的2022馬來西亞羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽超級750系列的次頂級大賽，除金牌男雙組合王齊麟、李洋之外，稍早台灣一哥周天成也順利闖關，本季兩度摘冠的奧運女單銀牌得主戴資穎預計明天也將接力出賽，

「麟洋配」王齊麟與李洋在去年東京奧運摘下羽球隊史首金，本季始終還沒找回最佳狀態，兩人在泰國公開賽與印尼大師賽兩度打進8強，而在頂級大賽印尼公開賽次輪提前止步。

轉戰馬來西亞公開賽，「麟洋配」首輪遭遇荷蘭組合吉爾（Ruben Jille）及范德拉克（Ties Van Der Lecq），雙方曾在去年世界羽球錦標賽次輪交手，當時台灣組合兩局只讓對手拿到20分，輕鬆以直落二闖關晉級。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

今天雙方在馬來西亞首輪交鋒，「麟洋配」維持上次交手時的強勢攻勢，開局短暫拉鋸後，很快取得9比6領先，接下來台灣組合靠著一波9比1攻勢甩開對手，先以21比9輕鬆拿下。

次局兩組人馬陷入纏鬥，雙方在技術暫停前共9度打平，在11比11平手之際，「麟洋配」靠著一波6比1攻勢拉開差距，並提前奠定勝基，最終以21比15拿下，以直落二橫掃對手晉級。（編輯：吳協昌）1110628