曾仁和飆8K、嚴宏鈞5打點 桃猿擊敗兄弟

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（中央社記者黃巧雯台北29日電）中職樂天桃猿今天靠著嚴宏鈞單場3安打，包括1記3分砲，合計貢獻5打點，率隊以12比2大勝中信兄弟，而投手曾仁和歸隊首戰，投5.2局失1分、飆8K，拿下本季首勝。

桃猿隊投手曾仁和今年從春訓熱身賽就頻頻遭強襲球襲擊，4月10日本季一軍初登板，迎戰中信兄弟，只投2球就被強襲球打中退場，歷經2個多月後重返一軍行列，今天復出首戰在主場桃園棒球場出賽，對手同樣是兄弟。

桃猿隊3局下在2出局、滿壘情況下空手而歸，4局下捲土重來，趁著兄弟洋投德保拉（Jose De Paula）遭遇亂流，郭嚴文、梁家榮連續安打上壘，林承飛隨後敲出二壘安打送回壘上2名跑者，桃猿隊單局靠著6支安打和高飛犧牲打，攻下5分。

兄弟6局上2出局後展開反攻，靠著2支安打，攻占一、二壘，趁著曾仁和控球出現狀況，連續2個保送，拿下1分。桃猿隊第6、7局都有攻勢，包括嚴宏鈞3分砲，合計進帳5分，將分數拉開至10比1。

8局上兄弟隊陳子豪內野安打上壘後，李聖裕擊成左外野飛球，桃猿隊外野手邱丹接球後準備從手套拿球時，球從手套掉出來，三壘審認定漏球，桃猿隊申請電視輔助判決，後因此項不符合即時重播輔助判決項目，仍維持原判，兄弟隊吳明鴻隨後敲安，而桃猿隊中繼投手朱俊祥關鍵時刻連續飆出三振，化解滿壘危機。

桃猿隊嚴宏鈞延續火燙手感，8局下在滿壘情況下，揮出安打，再添2分，儘管兄弟9局上追回1分，仍無力扭轉戰局，桃猿隊最終以12比2勝出。

暫居龍頭的桃猿隊與第2名統一獅賽後勝差拉開至3場，30日若能擊敗味全龍隊，可望點亮上半季魔術數字M8。

曾仁和前一次奪勝、也是中職生涯首勝，要追溯至去年10月17日迎戰味全龍隊，此役投5.2局失1分，被敲出5支安打，送出2個保送，飆出生涯新高8次三振，本季首勝開張，賽後獲選為單場MVP 。

桃猿隊全場擊出15支安打，嚴宏鈞3打數3安打，包括1支3分砲，單場5打點則是生涯新高，另有1次觸身球保送。（編輯：楊昭彥）1110629