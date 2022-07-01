詹詠然溫網出師不利 女雙首輪意外栽跟頭

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（中央社記者龍柏安台北1日電）首盤先失不打緊，次盤開賽又連丟5局，讓台灣女雙好手詹詠然與澳洲搭檔史托蘇兒，在溫布頓網球錦標賽女雙首輪，以6比7（4）、1比6不敵波索娃與妮爾的西美跨國聯軍。

2022溫布頓網球錦標賽是網壇年度4大滿貫賽當中，唯一的草地賽事，詹詠然早在法國網球公開賽結束後，就開始備戰草地賽，沒想到她與澳洲老將史托蘇兒（Samantha Stosur）在溫網出師不利，首戰就意外栽跟頭。

詹詠然與史托蘇兒的「台澳組合」，在法網之後，連續參加諾丁漢、伯明罕與伊斯特本3場草地賽暖身，其中僅伯明罕順利打進4強，若不含溫網在內，草地賽戰績為3勝3負。

今天凌晨詹詠然與史托蘇兒遭遇西班牙的波索娃（Aliona Bolsova）、美國女將妮爾（Ingrid Neel），「台澳組合」首盤在第5局先遭破發，最多以2比4落後，不過在關鍵第10局成功將局數追平，也將戰線延長至搶7。

「台澳組合」在搶7大戰以3比4落後下，沒能一鼓作氣扭轉戰局，反連丟2分陷入危機，兩人合力再追1分，最後仍以4比7讓出。

首盤雙方看似勢均力敵，沒想到次盤「台澳組合」全面潰敗，開賽2度遭對手破發、連丟5局，早早陷入大幅落後，直到第6局才突破對方封鎖開胡，最終仍以1比6、直落二遭對手橫掃，首輪出局。（編輯：張芷瑄）1110701