陳文杰致勝二壘打當MVP 兄弟擊敗桃猿

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（中央社記者謝靜雯台北1日電）中職中信兄弟隊今天與樂天桃猿隊交手，兄弟隊攻勢集中在比賽後半段，陳文杰單場2安、7局致勝二壘打幫助球隊超前比數，貢獻2分打點，率隊以8比3拿下勝利。

中華職棒中信兄弟隊今天在主場洲際棒球場迎戰樂天桃猿隊，兩隊攻勢往來，桃猿隊4局上靠著林立安打開啟攻勢，再靠著滾地球、梁家榮適時安打先馳得點。

兄弟4局下追分，陳文杰獲得四壞保送，陳子豪二壘打送回追平分，詹子賢也敲出二壘打送回幫助球隊超前比數，詹子賢這分打點是隊史（含前身兄弟象隊）第1萬5000分打點，是繼統一獅隊後、中職第2支達成此紀錄的球隊。

桃猿隊5局再起攻勢，陳晨威安打、靠著失誤上到二壘，蔡鎮宇選到四壞保送，成晉安打、桃猿隊攻佔滿壘，林立適時安打、一棒兩分幫助球隊超前比數。

兄弟7局再起攻勢，1人出局後黃鈞聲敲出安打，江坤宇選到四壞保送，陳文杰二壘打一棒送回2分，幫助球隊取得4比3領先，陳子豪補上安打，送回團隊第5分。

兄弟8局靠著許基宏二壘打、岳東華適時安打再拿1分，蘇緯達安打推進，再靠著暴投跑回團隊第7分，林書逸高飛犧牲打送回第8分。

兄弟隊野手陳文杰今天單場4打數敲出2支安打，貢獻2分打點、有2得分，為勝利打點，拿下單場最有價值球員（MVP）。（編輯：張銘坤）1110701