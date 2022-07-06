王子維化解3個賽末點 大馬大師賽艱辛過頭關

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（中央社記者龍柏安台北6日電）決勝局3度化解賽末點危機，台灣「羽球王子」王子維，今天在馬來西亞羽球大師賽男單首輪，以16比21、21比18、27比25淘汰今年亞錦賽銀牌得主、印尼名將克里斯蒂。

2022馬來西亞羽球大師賽，是羽球世界巡迴賽超級500系列等級，緊接著馬來西亞羽球公開賽之後登場。

世界排名第8的克里斯蒂（Jonatan Christie），是2018雅加達—巨港亞運男單金牌得主，今年亞洲羽球錦標賽則拿下銀牌，是目前印尼男單排名次高的好手。

王子維在印尼羽球大師賽結束後，一度因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），被迫退出印尼羽球公開賽，所幸歷經兩週休養後順利康復痊癒。

世界排名16的王子維，生涯和克里斯蒂共交手10次，前者以6勝握有對戰優勢，今天兩人再次碰頭，王子維歷經3局、1小時又33分鐘馬拉松式大戰，最終成功扳倒大會男單第7種子，也終止近來對戰2連敗。

今天前兩局雙方以1比1打平，決勝局戰況高潮迭起，王子維最多曾以9比14落後，不過韌性十足的他，接下來拉出6比0攻勢，一口氣後來居上。

克里斯蒂隨後將比數追成15比15平，王子維則再拿3分超前，沒想到對手即時回神連拿5分，不僅扭轉頹勢，還取得「聽牌」優勢。

王子維臨危不亂，決勝關鍵3度化解賽末點並順利超前，他雖同樣浪費3次「關門」機會，所幸最終仍以27比25扳倒對手，有驚無險拿下晉級門票。（編輯：陳政偉）1110706