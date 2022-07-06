統一獅擊敗味全龍 古林睿煬奪第6勝

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（中央社記者黃巧雯台北6日電）中華職棒統一獅隊今天靠著投手古林睿煬繳出6局失2分優質先發，加上牛棚聯手守住勝利，以3比2逆轉擊敗味全龍，古林睿煬摘下個人本季第6勝，暫居本土勝投王。

儘管暫居龍頭的樂天桃猿賽前已點亮上半季魔術數字「M6」，但除了富邦悍將外，目前4隊都還有機會角逐冠軍，味全龍今天在主場天母棒球場迎戰統一獅隊，分別派出洋投布里悍（Jake Brigham）、古林睿煬先發搶勝，而這場比賽賽前大雨，延後1小時開打。

龍隊靠著李凱威、拿莫．伊漾首局連續敲出安打，取得1比0領先，3局上郭天信保送後，李凱威再度敲安，龍隊靠著投手暴投攻占二、三壘，林智勝敲出高飛犧牲打，再添1分。

獅隊6局上靠著胡金龍在二、三壘有人情況下，擊出內野滾地球，送回獅隊第一分，隨後龍隊投手暴投，讓獅隊扳成2比2平手。

7局上龍隊守備發生失誤， 讓獅隊趁機搶分，最終就以3比2收下勝利。

獅隊投手古林睿煬今天投6局失2分，被擊出4支安打，另有1次保送、5次三振，投手江國謙、傅于剛、陳韻文各投1局無失分，古林睿煬拿下本季第6勝。

統一獅隊林岳平表示，今天第1、4局都有很好得分機會，因為跑壘失誤、雙殺或三振中斷攻勢，靠著對手失誤和暴投才贏球，讓他直呼運氣好。

林岳平也感受到古林睿煬近來有所成長，古林睿煬解釋，現在投球遇到危機時，較能冷靜面對打者，他舉例，前3局遇到亂流時，「就相信隊友，得點圈有人，你想要得分，我就用出局數跟你換」。

古林睿煬包括今天在內，生涯對味全龍拿下5勝0敗，林岳平說：「希望他對每隊都能投得不錯。」

另外，江國謙今天收下中繼成功，前一次得追溯至2020年5月24日，江國謙退場時，古林睿煬也興奮向對方比讚，在得知江國謙久違拿下中繼成功，古林睿煬笑著說：「要請他吃飯。」（編輯：李錫璋）1110706