美英組合成功衛冕 溫網混雙2連霸[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦7日綜合外電報導）女將柯拉芙琪珂與男子選手斯庫普斯基這對美英組合今天以6比4、6比3擊敗澳洲組合史托蘇兒和伊布登，連兩年在溫布頓網球錦標賽混合雙打奪冠。

柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk）與斯庫普斯基（Neal Skupski）的組合，名列這次溫網混雙第2種子，他們此役驚險拿下首盤。次盤早早被史托蘇兒（Samantha Stosur）、伊布登（Matthew Ebden）的組合破發，一度以1比2落後，但他們很快回神連拿4局，最終僅花1小時又27分鐘拿下勝利。

澳洲組合未能在第2盤站穩腳步，因為柯拉芙琪珂的左手發球和斯庫普斯基靈巧的上網，不斷給他們帶來麻煩。

柯拉芙琪珂與斯庫普斯基的組合，成為繼1997年的薩克（Cyril Suk）和蘇可娃（Helena Sukova）這對捷克姊弟檔後，第1個能在溫網衛冕混雙冠軍的組合。

斯庫普斯基告訴記者：「比賽開打時，我有點緊張，但我在第1個發球局打得不錯，發球發得很好、打了幾記愛司球（Ace）。」

這是28歲的柯拉芙琪珂生涯第4度在大滿貫拿下混雙冠軍，她去年狂掃大滿貫法網、溫網、美網冠軍，僅年初的澳網未能奪冠。

她說：「我詞窮了，連兩年在溫網奪冠，這真是特別的一刻。」（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1110708