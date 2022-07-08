周天成遭伍家朗逆轉 大馬大師賽8強落馬

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（中央社記者龍柏安台北8日電）台灣羽球一哥周天成，今天在馬來西亞羽球大師賽男單8強，在首局先拿優勢下連丟兩局，以21比13、12比21、13比21遭世界排名13的香港好手伍家朗逆轉，無緣4強。

2022馬來西亞羽球大師賽是羽球世界巡迴賽超級500系列等級，緊接著馬來西亞羽球公開賽之後登場。

世界排名第4的周天成，本季曾在頂級大賽的全英羽球公開賽挺進4強，印尼羽球大師賽則拿下亞軍，可惜馬來西亞大師賽錯失晉級4強機會，遭對手逆轉落馬。

今天賽前，周天成與伍家朗生涯共交手18次，前者握有11勝對戰優勢，而雙方最近一次碰頭是去年的印尼大師賽，當時周天成歷經3局、62分鐘激戰，才扳倒對手挺進4強。

可惜兩人在馬來西亞交鋒，沒能完全複製上回交手劇本，雖前兩局雙方各拿1局，以1比1打平，戰線又被拖到決勝局分勝負，可惜這次的結局大不同。

決勝局周天成以4比3開局，不料領先時他連丟4分，反倒處於落後，接下來他還以顏色連追3分打平，可惜卻沒能一鼓作氣扭轉戰局，讓對手打出6比1攻勢拉開差距，也成勝負的分水嶺。

從領先打到落後，周天成最後無力反撲，接下來他一路落後，最終以13比21不敵對手，8強抱憾止步。

至於台灣男雙「楊肉盧」組合楊博涵與盧敬堯，今天則在8強以18比21、17比21不敵印尼名將阿山（Mohammad Ahsan）與蘇堤萬（Hendra Setiawan），無緣4強。（編輯：屈享平）1110708