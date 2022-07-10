張育成轉戰光芒首次出賽 單場敲2支安打

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台灣棒球好手張育成9日從紅人隊超級火球男的手中，敲出轉戰坦帕灣光芒隊之後的第一支安打。（圖取自facebook.com/YutheSouljaBoy）

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（中央社記者林宏翰洛杉磯9日專電）台灣棒球好手張育成今天從紅人隊超級火球男的手中，敲出轉戰坦帕灣光芒隊之後的第一支安打，加入光芒首次亮相繳出單場2支安打。

光芒今在客場的延長賽10局以5比4輸給辛辛那提紅人。

張育成本季先後遭守護者、海盜指定讓渡之後，昨天加入光芒，穿9號球衣。今這場比賽他沒排上先發，但發揮後備戰力的角色，1局球隊出現傷兵，他替補守二壘、打第2棒。

這是張育成加入光芒隊之後的第一場出賽。繼前光芒投手胡智為之後，美國職棒大聯盟再添一名效力光芒隊的台灣球員。

光芒游擊手佛朗哥（Wander Franco）1局上打擊遭到三振，疑似揮棒過猛受傷，提前退場。張育成接替他打第2棒，3次打擊敲出2支安打，有1次三振。

紅人派出22歲的火球男格林（Hunter Greene）大飆球速。格林6局共投114球，有38球時速飆破100英里（160.9公里），最快達101.9英里（163.9公里），滑球達91英里（146公里）。

格林繳出6局失1分的優質先發，飆出9次三振，只被對方敲3支安打。其中安打、三振張育成都有份。

張育成4局上首度站上打擊區，格林飆出100英里的快速球伺候，張育成纏鬥5球，揮空一記滑球遭到三振。

張育成6局上再度面對格林，這次鎖定外角的100英里快速球出棒，打出中間方向強勁滾地球，雖遭到二壘手用滑接的方式攔下，但起身傳球已來不及，形成一壘安打。

張育成轉戰光芒的首安出爐，8局上再度敲安，參與了球隊擴大領先的滿壘攻勢。

8局上光芒前2名打者上壘，輪到張育成打擊，比數僅以1比0領先。當電視球評正在討論犧牲觸擊的可能性，張育成沒有擺出短棒，正常揮擊。

一二壘有人，張育成打成一二壘之間的軟弱滾地，二壘手英迪亞（Jonathan India）趨前接球之後，來不及傳二壘，一壘手已離開壘包，加上投手吉伯特（Ian Gibaut）沒有補位，形成全員安全上壘，紀錄上為張育成的內野安打。

張育成的幸運安打幫助光芒攻占滿壘，下一棒拉米雷斯（Harold Ramirez）敲出二壘安打，送回壘上2名跑者，幫助光芒取得3比0領先。外野手拉米雷斯去年在克里夫蘭與張育成同隊。

光芒幾乎領先整場，卻讓紅人在比賽尾聲逆轉戰局。紅人8局下靠著滿壘保送、德魯瑞（Brandon Drury）安打以3比3追平，延長賽10局下再由森澤爾（Nick Senzel）敲出再見安打，5比4逆轉勝。

張育成第10局被換代打，他身披光芒戰袍首次出賽，3打數2安打，打擊率升為0.164。

張育成除了打擊有貢獻，守備也很拚命。3局下紅人1棒英迪亞打擊時，敲出一壘邊線的界外球，張育成遠從二壘位置飛奔而來，撲倒在地試圖接球，雖然沒能接殺，一頭撞上放置在觀眾席前的帆布，展現了拚戰的精神。（編輯：韋樞）1110710