樂天桃猿迎首座季冠軍 曾豪駒：心情有點複雜

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（中央社記者謝靜雯桃園10日電）中職樂天桃猿隊距離接手後首座季冠軍差一步，總教練曾豪駒坦言：「心情平穩中有點複雜」，這兩年來看到球員累積經驗、有所成長，每個人都是小螺絲釘、扮演好該做的角色。

Lamigo桃猿隊2017至2019年間完成3連霸，2019年底由日商樂天集團株式會社接手，更名樂天桃猿隊，前兩年沒有打進季後賽，今年上半季打出不錯成績。

桃猿隊昨天擊敗統一獅隊，上半季封王魔術數字降至1（M1），差最後一步就可以拋下上半季封王酒紅色彩帶，也是樂天接手球隊後首座季冠軍、隊史第14座季冠軍。

桃猿隊總教練曾豪駒賽前受訪先表示心情平穩，接著坦言「有點複雜」，他解釋這是球隊轉賣後的第3年，前兩年成績不好，今年有機會可以拿下季冠軍，大家都很努力。

曾豪駒接任總教練後離季冠軍最近的一刻，被問起會不會感動流淚，他笑說：「等拿到再說，會想辦法忍住。」他也提到，這兩年來感觸很深，回想過往種種，看到球員們不斷學習、累積經驗，這段時間球員的改變都看在眼裡，把要做的事情做好。

被問起今年可以走到現在的關鍵，曾豪駒指出，「每個人都是關鍵」，大家都扮演該做的角色，每個人都是小螺絲釘，無論技術面、心理層面，都有人適時撐起，組成球隊想要的東西，才有辦法走到今天。（編輯：張雅淨）1110710