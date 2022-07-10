林立在前面有安定感 成晉穩定表現被曾總稱讚

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（中央社記者謝靜雯桃園10日電）中職樂天桃猿隊離上半季冠軍差一步，成晉今年好表現讓總教練曾豪駒點名；成晉春訓開始有明確準備方向、身體狀況也維持不錯，特別是打線排在林立後面打得特別順，「林立在前面有安定感」。

中華職棒樂天桃猿隊最快今天可以在主場拋下上半季封王彩帶，迎接樂天接手球隊後首座季冠軍，談起今年球隊表現，總教練曾豪駒表示，在林泓育、陳俊秀表現不太穩定的時候，中生代的打者林立、成晉、陳晨威有適時跳出來，幫助球隊咬住戰況，相信他們也能成為球隊未來的打線中心。

曾豪駒表示，成晉在棒次中扮演火力串聯的角色，對球隊得分效應幫助很大，戰術的執行力、助攻都做得很好，近況也不錯，但曾豪駒也透露，從開季觀察到現在，成晉安排在林立後面，攻勢會比較順暢。

被問起為什麼在林立後面會打得特別好，成晉笑說：「感覺問題」，開季時林立打1棒、他打2棒，打起來很順暢，「林立在前面有無形的安定感，我可以比較放心做想做的事情」，林立打完退場，無論打得好或者不好，都會提醒成晉怎麼面對。

成晉表示，今年上半季可以維持不錯的表現，主要是春訓就開始準備，教練團給明確的角色定位和方向，朝著方向、目標訓練，打擊和練習短打的量都很多，身體狀況也維持得不錯，才可以有穩定表現。

談起今年球季和前幾年的不同，成晉表示，球隊氛圍一直都很好，今年特別不一樣的是，不管打的結果如何，退場後隊友都會彼此鼓勵、提醒可以更好的地方，賽後圍圈圈講話，陣中學長林泓育也會一直提醒大家，「要相信自己、也要喜歡自己」，大家彼此扶持，是最大的不同。（編輯：陳仁華）1110710