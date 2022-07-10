樂天拿下接手桃猿首座季冠軍 下半季補強沒極限

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（中央社記者謝靜雯桃園10日電）樂天桃猿隊今晚順利拿下中職33年上半季冠軍，是樂天接手球隊後首座季冠軍，球團副董事長川田喜則期待樂天桃猿和樂天金鷲年底一同留下好成績，也表示下半季補強沒有極限。

Lamigo桃猿隊2017年至2019年間完成3連霸，2019年底由日商樂天集團接手，第3年終於等到接手後首座季冠軍、隊史第14座季冠軍。

球團副董事長川田喜則表示非常高興，很感謝教練、球員的付出跟表現；川田喜則提到，很可惜前兩個球季沒有好成績，也有擬定計畫改善，與日職樂天金鷲隊有密切的交流，包括教練的資源交流、球員的資訊分析，「這是最主要的不同」。

今晚順利拋下上半季封王彩帶，川田喜則期待年底中職、日職2支球隊都可以有好成績，也指出今年球隊進步最多的地方是春訓做好規劃、也有確實的達成。

談起下半季的規劃和方向，川田喜則表示，補強沒有極限，期待打造出更好的球隊；中職季中選秀明天登場，川田喜則表示，明天早上會與教練團針對選秀舉行最後會議。（編輯：李錫璋）1110710