環法自由車賽如火如荼 疫情成爭冠最大變數

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（中央社巴黎10日綜合外電報導）環法自由車賽如火如荼進行，在賽程即將進入阿爾卑斯山區之際，尋求3連霸的波加薩爾（Tadej Pogacar）最可怕的對手，可能並非其他選手，而是主集團可能爆發COVID-19疫情。

路透社指出，這次的環法自由車賽（Tour de France），主集團兩天內已有3名選手染疫且出現症狀，因此被迫退出比賽，讓人開始擔心，在今晚以及11日休息日進行的全面篩檢後，自己會因為篩檢呈陽性反應而無法繼續參賽。

上個月的環瑞士自由車賽（Tour de Suisse）由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情像野火般一發不可收拾，因此有一半的選手未能完賽。現在大家擔心，這個情況可能會出現在環法賽這個世界3大環賽之一的賽事中。

去年，如果1個車隊中有兩名成員確診，全隊就必須打道回府，但今年的規定並非如此。

這次賽事，染疫的選手能否繼續參賽，將由大會的醫生、國際自由車總會（UCI）的醫生、車隊的隊醫共同開會，並依選手身上的病毒含量決定。

去年的環法，所有選手、車隊工作人員等，篩檢結果都必須呈陰性，比賽才在嚴密的「泡泡」中展開。今年的賽事在丹麥揭開序幕，但沒有任何的防疫措施。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110711