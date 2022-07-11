陳佳樂2輪被樂天桃猿隊指名 爸爸陳瑞昌比讚

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中華職棒樂天桃猿隊11日選秀第2輪指名星二代、打者陳佳樂，陳佳樂的爸爸陳瑞昌（左2）也在現場轉播、難掩喜悅，頻頻對鏡頭比讚。中央社記者張新偉攝 111年7月11日

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（中央社記者謝靜雯台中11日電）中華職棒樂天桃猿隊今天選秀第2輪指名星二代、打者陳佳樂，陳佳樂的爸爸陳瑞昌今天也在現場轉播、難掩喜悅，身為星二代表現受矚目，陳佳樂希望打出自己的成績。

中職樂天桃猿隊今天選秀會上首輪指名捕手宋嘉翔，第2輪指名平鎮高中一壘手陳佳樂，陳佳樂被球探評為此次選秀打者中最會打的球員，揮棒速度快、有力量，具有長打能力，沒有意外在前段輪次被挑走。

陳佳樂的爸爸、職棒退役球星陳瑞昌今天也在選秀會現場轉播，聽到兒子被指名，開心地比出「讚」。陳佳樂表示，出發來選秀會場之前，爸爸也有提醒他保持平常心，沒有特別去想輪次，被叫到名字的時候很開心。

身為「星二代」 難免表現會被放大檢視，陳佳樂表示，「知道爸爸過去在職棒的成績，我也要打出自己的成績」。

樂天桃猿隊陣中強打多，陳佳樂表示，職棒每隊都很競爭，進到職棒最想要對決洋投，之前爸爸就會一直跟他分享中信兄弟隊洋投德保拉的投球型態，「也會把德保拉當作假想敵」。

陳佳樂守備位置為一壘，他表示，過去的高中重量訓練做得比較少，進到職棒後，這也是需要加強鍛鍊的部分。（編輯：張雅淨）1110711

中華職棒樂天桃猿隊11日在選秀會上第2輪指名平鎮高中一壘手陳佳樂（左），陳佳樂的爸爸、職棒退役球星陳瑞昌（右）也在現場轉播、難掩喜悅，身為星二代陳佳樂表現受矚目。兩人會後合影留念。中央社記者張新偉攝 111年7月11日