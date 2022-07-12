麟洋配確診康復後首戰 新加坡羽賽闖頭關

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（中央社記者龍柏安台北12日電）確診剛康復的奧運金牌男雙組合「麟洋配」王齊麟、李洋，手感看似沒有生鏽，兩人今天在新加坡羽球公開賽首輪，以直落二輕取世界排名65的挪威組合弗拉滕與里克海姆。

2022新加坡羽球公開賽今天開打，這也是隸屬世界羽球巡迴賽超級500等級的比賽，緊接著在馬來西亞大師賽後登場，王齊麟與李洋今天以21比10、21比14輕取挪威組合弗拉滕（Torjus Flaatten）與里克海姆（Vegard Rikheim），輕鬆挺進第2輪。

王齊麟與李洋在打完馬來西亞公開賽後，身體有些不適，經快篩後確認為確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），也被迫退出上週舉行的馬來西亞大師賽。

歷經一週休養，「麟洋配」康復後「滿血復活」，新加坡則是兩人復原後首戰，今天對手是生涯未曾交鋒的弗拉滕與里克海姆，不過台灣組合技高一籌，全場僅用24分鐘就擺平對手。

首局王齊麟與李洋一路領先，並在4比3領先時，靠著一波9比1攻勢海放對手，先以21比10輕鬆拿下。

「麟洋配」次局開低走高，開賽一度以4比8陷入下風，接下來兩人合力拉出一波11比2反攻，不僅後來居上，也打出氣勢，再以21比14拿下。

至於台灣男單好手林俊易今天從會外賽起步，他先以21比18、21比18擊敗法國的克拉爾布特（Lucas Claerbout），接著再以21比8、21比12撂倒亞塞拜然選手雷查約（Ade Resky Dwicahyo），如願搶進會內賽。（編輯：唐聲揚）1110712