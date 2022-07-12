范國宸狀況好卻染疫 歸隊要幫悍將找勝利方程式

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（中央社記者黃巧雯新北12日電）中職富邦悍將一壘手范國宸6月狀況火熱，生涯首度獲選為單月MVP，卻因染疫而暫離球場，范國宸今天表示，隔離期間持續維持揮棒的感覺，希望歸隊後能幫球隊找出贏球的方式。

范國宸本季敲出3發全壘打都集中在6月，單月打擊率超過4成，獲選6月MVP，也是中職生涯第一次。

不過，范國宸6月底快篩呈現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性，在隔離期間看到自己拿下6月MVP獎項，依舊讓他相當開心，他賽前接受媒體聯訪時說：「進來職棒想都沒想過。」

范國宸表示，儘管隔離期間無法上場打擊，但仍持續練習揮棒，希望記住好的感覺，並透過二軍比賽逐漸適應比賽強度。

范國宸6月手感火燙時，也帶動悍將戰績，他今天正式歸隊，在主場新莊棒球場迎戰中信兄弟。

悍將目前戰績墊底，由於上半季已進入尾聲，展望下半季，范國宸表示，希望能修正上半季不足之處，並維持好的地方，找出可以贏球的方式。（編輯：張雅淨）1110712