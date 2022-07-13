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黃子鵬7局好投 桃猿擊退味全龍

2022/7/13 22:33
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（中央社記者黃巧雯台北13日電）中華職棒樂天桃猿今天靠著投手黃子鵬先發7局僅失1分，封鎖味全龍打線，加上郭永維單場貢獻4打點，桃猿隊最終以9比2獲勝，拿下5連勝，黃子鵬賽後獲選單場MVP。

樂天桃猿10日拿下上半季冠軍後，隔日進行一、二軍陣容調整，王溢正、朱俊祥與陳晨威下二軍，而黃敬瑋、莊昕諺與蘇俊羽升上一軍。

桃猿隊今天在主場桃園棒球場迎戰味全龍，2局下朱育賢、余德龍連續安打開啟攻勢，隨後黃敬瑋擊出滾地球送回球隊第一分，郭永維再補上安打帶有1分打點，幫助球隊取得2比0領先。

味全龍隊4局上李凱威擊出二壘安打後，靠著劉基鴻高飛犧牲打，追成1比2。

桃猿隊6局下趁著龍隊中繼投手羅國華控球不穩，展開猛攻，郭永維在滿壘情況下揮出二壘安打，送回壘上3名跑者，成晉隨後同樣敲安，單局進帳4分，拉開比分。

桃猿隊第8局在以6比1領先情況下，換上投手張梓軒，去年選秀會被桃猿隊在第7輪選進後，今天迎來中職生涯初登板，但一上場就連續保送3名打者，沒有拿下任何出局數就退場。

桃猿隊緊急派出投手許峻暘登板救火，連續送出三振後，被龍隊打者劉基鴻敲出安打帶有1分打點；而桃猿隊8局下再度展開攻勢，又添3分，最終以9比2搶下勝利，球隊連勝場次推進第5場。

黃子鵬此役投7局僅失1分，被擊出4支安打，另有1次觸身球保送、2次三振，勇奪個人本季第6勝，賽後獲選單場MVP，也是本季第5次。

桃猿隊成晉此役手感不錯，單場3安打、2打點，而郭永維表現同樣出色，除了2安打外，單場4打點也是生涯新高。（編輯：陳清芳）1110713

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