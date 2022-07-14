周天成遭普蘭諾伊逆轉 新加坡羽賽次輪止步

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（中央社記者龍柏安台北14日電）台灣羽球一哥周天成今天在首局先拿下，決勝局又以12比7領先下，以21比14、20比22、18比21遭世界排名19的印度好手普蘭諾伊逆轉，新加坡羽球公開賽次輪提前止步。

2022新加坡羽球公開賽是羽球世界巡迴賽超級500系列的比賽，緊接著在馬來西亞大師賽後登場，這也是周天成連續第3週出賽。

周天成和普蘭諾伊（Prannoy H. S.）生涯前6次交手，他握有4勝對戰優勢，不過雙方最近一次碰頭是在2週前的馬來西亞羽球公開賽，當時周天成以直落二吞敗，且兩局合計只拿22分。

今天雙方異地再戰，周天成找回狀態，開局在兩度短暫打平後，周天成連拿2分超前，此後一路保持領先，他在14比12之際再拉出5比0攻勢，先以21比14拿下。

次局戰局陷入膠著，雙方互有領先，周天成在前半局最多曾以10比4保有4分領先優勢，不過卻沒能一路保持，在比賽中段一度遭對手逆轉，他在局末成功將比數追成20比20，無奈他先是把球撥出界，接著殺球又掛網，以20比22讓出。

周天成在決勝局全力搶攻，一度以12比7領先，不料接下來他失誤開始攀升，也給了對手機會不斷縮小分差，他並在14比13領先時連丟5分，遭對手後來居上，也成了他由盛轉衰的關鍵。

周天成在局末追到18比19落後，可惜接下來他連續發生回球掛網失誤，最終以18比21讓出勝利，苦吞對戰2連敗。（編輯：張芷瑄）1110714