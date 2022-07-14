麟洋配不敵中國組合 新加坡公開賽次輪止步

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（中央社記者龍柏安台北14日電）次局化解4個賽末點扳平戰局，無奈決勝局遭對手打出8比1攻勢打壞行情，台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟與李洋以1比2不敵中國組合何濟霆、周昊東，新加坡公開賽次輪落馬。

2022新加坡羽球公開賽是羽球世界巡迴賽超級500系列的比賽，緊接著在馬來西亞大師賽後登場，東京奧運金牌組合王齊麟與李洋日前因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），上週被迫缺席馬來西亞大師賽，兩人康復後轉戰新加坡，可惜今天以18比21、23比21、14比21吞敗，提前止步。

世界排名第4的「麟洋配」王齊麟、李洋，在新加坡公開賽高居男雙大會第3種子，兩人首役以直落二輕取挪威組合晉級，今天則是遭遇世界排名78的中國搭檔何濟霆、周昊東，這也是兩組人馬首次交鋒。

「麟洋配」首局和對手陷入拉鋸，雙方互有領先、5度打平，台灣組合在18比19落後時，沒能扭轉戰局反連丟2分，先以18比21棄守。

次局戰況高潮迭起，「麟洋配」在開局短暫打平後幾乎一路挨打，局末甚至以17比20落後，並讓對手取得「聽牌」，不過台灣組合展現韌性，連續化解4個賽末點，反以23比21後來居上，也將戰局扳成1比1。

無奈決勝局「麟洋配」在7比8落後時爆量失分，遭對手打出一波8比1攻勢拉開差距，也種下敗因，最終以14比21讓出，提前在次輪止步。

至於台灣男單好手林俊易，今天與世界排名第6的印尼一哥金廷（Anthony Sinisuka Ginting）鏖戰3局，歷經1小時又6分鐘，以12比21、21比19、16比21惜敗，受阻8強門外。（編輯：唐聲揚）1110714