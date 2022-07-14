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林岱安2分砲率統一獅奪勝 悍將吞9連敗

2022/7/14 22:52
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（中央社記者黃巧雯台北14日電）中華職棒統一獅林岱安今天單場2安打都是長打，還有1支2分砲，幫助獅隊以10比3擊敗富邦悍將，悍將苦吞9連敗，追平富邦2017年接手球隊以來最長的連敗紀錄。

賽前陷入本季最長8連敗的富邦悍將今天作客台南棒球場出戰統一獅，派出投手陳鴻文先發，對決獅隊投手胡智為。

悍將今天調整打線，由王勝偉擔任開路先鋒，首局就擊出安打，帶動球隊攻勢，范國宸適時敲出二壘安打，助悍將先馳得點。

獅隊外野手林安可傷癒復出後，今天迎來本季一軍首戰，並扛起先發第4棒，2局下首次上場打擊就建功，揮出二壘安打，並靠著隊友推進攻占三壘，林子豪、潘傑楷隨後連續安打，攻下2分，林岱安再補上1支2分砲，幫助獅隊以4比1領先。

悍將第3、4局合計添得2分，獅隊4局下繼續追加分數，3支安打加上對手失誤和暴投，單局進帳3分，將比分拉開至7比3。

悍將投手陳冠勳6局下在滿壘時出現投手犯規，再丟1分，獅隊7局下又進帳2分，最終以10比3獲勝。

獅隊投手胡智為投6局失3分，2分責失分，被擊出8安，另有1次保送、5次三振，睽違逾一個月再度拿下勝投，而林岱安單場2安打，包括二壘安打和全壘打各1支，賽後獲選單場MVP。

獅隊儘管贏球，但剛復出的林安可5局下打擊時，在球數2壞球情況下擊出界外球後，疑似身體不適，隨即提前退場，改由李丞齡代打。（編輯：唐聲揚）1110714

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