悍將沒能止敗挑戰百勝再等等 羅力：輸球責任在我

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（中央社記者謝靜雯新北17日電）中職富邦悍將隊洋投羅力挑戰生涯百勝一波三折，昨天先發沒能幫球隊止敗，羅力直言輸球責任在自己，狀況不是很好，已算是陣中資深的投手，持續努力、站上場就是希望幫助球隊贏球。

富邦悍將隊洋投羅力從2012年來台效力，季前累積8年中職年資，今年只要登錄一軍滿81天，就符合「羅力條款」，洋將效力中職滿9個球季，隔年起可以不占洋將名額，另外一個重要里程碑則是生涯百勝。

羅力本季較晚在一軍出賽，6月4日、10日先發出賽拿下2連勝，中職生涯累積99勝，要挑戰百勝里程碑卻不這麼順利，先是確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），後來又遇到因雨延賽，昨天與樂天桃猿隊交手，先發4.2局失掉5分責失分，球隊輸球，羅力無關勝敗，挑戰生涯百勝要等下半季。

羅力今天表示，昨天輸球的責任是自己狀況不是很好，開賽打者就打回分數，有感受到大家都想要贏球，但投球節奏有點跑掉，球路偏高投起來就會比較掙扎。下半球季22日接著開打，羅力也希望藉由短暫的休息天數盡快調整找回好的節奏。

悍將近期吞下11連敗，羅力表示，現在是球隊艱難的時候，自己也算是陣中資深的球員，上場就是希望可以幫助球隊轉換氣氛，很可惜昨天沒有好的結果，但會繼續努力，盡全力幫助球隊。

挑戰中職生涯百勝等了有點久，羅力表示沒有受到影響，儘管結果不如意，但有做好準備，做了所有可以做的事情，會想辦法撐下去、努力達成目標。（編輯：張雅淨）1110717